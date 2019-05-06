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Американский грузовик Cargo Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовик Cargo Dragon пристыковался к МКС
Фото: Архивное фото

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cargo Dragon в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщило НАСА.

Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управляли члены экипажа станции - канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг. По командам с Земли "грузовик" подвели к станции и пристыковали к ней.

Перед захватом корабля Центр управления полетами в Хьюстоне и экипаж МКС заметили, что с внешней стороны Cargo Dragon свисает длинный кабель. По плану он должен был отделиться от корабля во время его выхода на орбиту. ЦУП в Хьюстоне порекомендовал астронавтам дать команду на отвод корабля от станции, если кабель помешает захватить его манипулятором, однако этого не произошло.

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Его вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9, стартовавшей 4 мая с космодроме НАСА на мысе Канаверал.

Это уже 17-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и космический корабль.

Cargo Dragon МКС НАСА

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