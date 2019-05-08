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Пять африканских стран призвали разрешить торговлю слоновой костью

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пять стран Африки, на территории которых обитает большая часть популяции слонов, требует разрешения на торговлю слоновой костью, сообщает агентство Bloomberg.

Президенты Ботсваны, Зимбабве, Замбии и Намибии, а также министр Анголы по окружающей среде на встрече во вторник отметили необходимость выработать общую политику по обращению со слонами. Они подчеркнули, что конфликт между фермерами и обитающими по соседству слонами обостряется. Власти Ботсваны, в частности, связывают это с тем, что численность слонов в стране выросла с 55 тысяч в 1991 году до 160 тысяч.

Участники встречи также заявили о росте браконьерства и увеличении запасов слоновой кости, полученной за счет естественной гибели животных. Президент Ботсваны Мокветси Масиси, в частности, предложил разрешить охоту на слонов. Представители пяти африканских стран также пришли к выводу, что необходимы исследования для более точного мониторинга популяции животных.

Торговля слоновой костью запрещена в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Bloomberg отмечает, что в период 2006-2016 годов популяция слонов в Африке сократилась на 111 тысяч особей из-за браконьерства в восточной части континента.

Ботсвана Зимбабве Замбия Намибия Ангола

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