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На Сицилии устроили распродажу домов за один евро

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти итальянского города Муссомели на острове Сицилия выставили на онлайн-продажу около сотни заброшенных домов по цене в 1 евро, пишет в среду газета The Sun.

Ожидается, что ближайшее время на продажу выставят еще около 400 объектов.

Приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки. В противном случае покупатель потеряет депозит в размере $8 тысяч, который он должен будет внести при покупке.

Ожидается, что ремонтные работы в зданиях обойдутся примерно в $107 за квадратный фут. Другие расходы, включая административные сборы, составят $4000-$6450.

Сицилия

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