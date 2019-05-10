Вандалы осквернили могилы советских воинов в городе Шпремберге

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Германские правоохранительные органы расследуют случай вандализма на советском воинском кладбище в городе Шпремберге, сообщает в пятницу посольство России в Германии.

"Спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на советском воинском кладбище в городе Шпремберге (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы падших советских воинов. По предварительной информации, злоумышленники нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску", - говорится на странице посольства в фейсбуке.

По данным дипломатов, началось расследование, местные власти приступили к работе по очистке и восстановлению кладбища.

Сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве выехали в Шпремберг.

Со своей стороны пресс-служба местного полицейского отделения сообщила, что полиция ищет свидетелей.

По ее данным, представители уголовно-полицейской службы сформировали следственную группу для выяснения обстоятельств этих преступлений в связи с использованием символики организаций, запрещенных конституцией.

Как отметили в полиции, "внимательный прохожий увидел несколько свастик".

По ее информации, на детали мемориальных построек на кладбище распылили краску из баллончиков и начертили четыре свастики размером 1,5 на 1,5 метра. Также краску распылили на имена солдат на надгробиях.

Бургомистр города Кристине Хернтир осудила преступление, она заявила, что оно глубоко "ранит всех жертв и тех, кто выжил в ужасах Второй мировой войны", заявление цитирует радиостанция RBB.

По данным радиостанции, ущерб городу составил несколько тысяч евро, теперь администрация города будет приводить камни на кладбище в порядок.