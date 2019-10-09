Вандалы в Уссурийске засыпали землей Вечный огонь

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает личности хулиганов, осквернивших мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в приморском Уссурийске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого УМВД

"Прошедшей ночью в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о том, что неизвестные на площади Победы осквернили мемориал, засыпав землей Вечный огонь", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, на основе которых составили ориентировку и передали ее нарядам полиции.

"Принимаются меры для установления личностей и задержания осквернивших мемориал", - добавили в ведомстве.

Жителей города, обладающих информацией об обстоятельствах инцидента, просят обратиться в полицию.

Мемориал воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был создан скульптором Валерием Ненаживиным. Торжественное открытие состоялось в мае 1977 года. У подножия монумента горит Вечный огонь, доставленный в Уссурийск с Марсова поля Героем Советского Союза Дмитрием Соболевым.