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Госдеп США сообщил о планах Помпео на днях посетить Москву и Сочи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи на будущей неделе, говорится в сообщении, распространенном в пятницу американским внешнеполитическим ведомством.

Отмечается, что Помпео 13 мая прибудет в Россию и проведет встречу с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами.

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Как сообщили в госдепе, госсекретарь США возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - рассказали в ведомстве.

Накануне МИД РФ проинформировал о том, что госсекретарь США посетит Россию 13-14 мая.

Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил встречи Путина с Помпео в ходе визита американского дипломата в РФ.

Как сообщалось, 6 мая Лавров и Помпео провели переговоры в финском Рованиеми. Глава МИД России по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

США Россия Майк Помпео Сергей Лавров

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