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В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

"Сегодня в 04:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал он в фейсбуке сразу после инцидента.

По его словам, ему не поступали в последнее время угрозы, "но догадки есть".

Позже главред телеканала рассказал, что пожарные и полиция приехали оперативно и "свою работу сделали". Однако, по словам Егорова, автомобиль после пожара восстановлению не подлежит.

В подтверждение своих слов он опубликовал несколько снимков горящего автомобиля и последствий инцидента.

Украина TVi Владимир Егоров

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