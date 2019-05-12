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В Мьянме пассажирский лайнер успешно сел "на брюхо" после отказа шасси

В Мьянме пассажирский лайнер успешно сел "на брюхо" после отказа шасси
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пилот Myanmar National Airlines успешно посадил пассажирский самолет в аэропорту города Мандалай (Мьянма) после отказа переднего шасси, сообщает "Би-би-си".

Несмотря на то, что лайнер Embraer 190 сел "на брюхо", никто из 89 пассажиров не пострадал. Около 25 секунд самолет по сути тормозил носом о взлетно-посадочную полосу.

Самолет направлялся из Янгона в Мандалай и уже приближался к пункту назначения, когда пилот обнаружил, что невозможно выпустить переднее шасси. Как заявили в авиакомпании, он, действовал согласно процедуре и сделал еще два круга, вырабатывая топливо.

Это второй за последнюю неделю инцидент с самолетом в Мьянме: в среду 8 мая лайнер компании Biman Bangladesh Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Янгона. Из-за плохой погоды он выкатился за пределы ВПП, пострадали не менее 17 человек.

Мьянма

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