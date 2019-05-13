Два российских корабля с "Калибрами" зашли в сирийский Тартус

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Два современных российских корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", - фрегат "Адмирал Григорович" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" - зашли в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России, сообщил в понедельник телеканал "Рен-ТВ".

Оба корабля пополняют в Тартусе запасы, сообщил телеканал.

"Основные задачи здесь - это обнаружение, сопровождение, выявление иностранных кораблей, а также демонстрация военно-морского флага в Средиземном море", - сказал журналистам командир корабля "Орехово-Зуево" Алексей Орляпов.

"Новый корабль, современное вооружение, интересные задачи. Выполняли пуски крылатых ракет "Калибр" по наземным целям", - сообщил, в свою очередь, командир "Адмирала Григоровича" Константин Аксенов.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31).

МРК "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Принят в состав Черноморского флота 10 декабря 2018 года.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Также предполагается расширить судоремонтные возможности базы.

В январе 2017 года информированный источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные планируют модернизировать пункт ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. По его словам, специалисты ВМФ РФ ведут подготовку к работам по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

"В дальнейшем на территории, находящейся в пользовании ВМФ России, будут построены два новых пирса, предназначенных для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тыс. тонн, а также комплекс жилых и административных зданий", - сказал тогда источник.

В Тартус уже могут заходить крейсеры, сообщил в мае прошлого года командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, до ноября 2017 года возглавлявший штаб российской группировки в Сирии.

Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе, как сообщал "Интерфакс", обеспечивают дивизион С-400 и береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим". Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.