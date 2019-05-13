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Тимошенко посоветовала Зеленскому расследовать коррупцию в окружении уходящего президента

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за создание национальной комиссии по расследованию коррупционных преступлений чиновников, связанных "со старой властью".

"Я советую новому президенту (Владимиру Зеленскому - ИФ) создать национальную комиссию по расследованию уголовных, коррупционных преступлений старой власти и сделать ее надгосударственным органом для того, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь виновных к ответственности", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Политик подчеркнула, что команда "Батькивщины" готова к конструктивному сотрудничеству в этом направлении.

Украина Юлия Тимошенко Владимир Зеленский

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