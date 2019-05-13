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Польша выдала России обвиняемого в нападении, совершенном в Сургуте 15 лет назад

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Гражданина РФ, обвиняемого в разбойном нападении 15-летней давности, экстрадировали из Польши в Россию, сообщил в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Гедевана Куталиа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказал Куренной.

По версии следствия, в августе 2004 года Куталиа с сообщниками, зная о наличии у женщины крупной суммы денег от продажи недвижимости, вытолкнули ее из машины и похитили у нее более 1 млн рублей, после чего уехали с места происшествия на заранее подготовленном автотранспорте.

По данным "Интерфакса", нападение было совершено в Сургуте. Поскольку Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск, сказал представитель надзорного ведомства.

В октябре 2018 года обвиняемого задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Польша Россия Сургут

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