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Главу банка "Тройка" экстрадировали из Черногории в Россию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.

В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России.

По версии следствия, в 2009 году Ильин с соучастниками изготовили подложные документы от лица нескольких фиктивных организаций, которые были поданы в кредитный отдел Тройки". Ильин одобрил выдачу кредитов этим организациям на общую сумму 52,5 млн рублей.

Деньги поступили на счета, подконтрольные Ильину и его сообщникам, и были похищены.

Поскольку Ильин скрылся от следствия, он был объявлен международный розыск. В октябре 2018 года его задержали на территории Черногории.

Тройка Черногория Сергей Ильин

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