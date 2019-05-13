Российские туристы в январе и феврале на 7% чаще ночевали в Германии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Число ночевок российских туристов в Германии в январе-феврале 2019 года выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув почти 340 тысяч, сообщила "Интерфаксу" глава российского представительства Национального офиса по туризму Германии Алла Беликова.

Во многом это объясняется тем, что авиакомпания "Победа" открыла семь новых рейсов в Германию, в том числе в Баден-Баден и Берлин, рассказала она в понедельник на ежегодной международной бизнес-выставке GTM (Germany Travel Mart) в Висбадене.

Столица Германии по-прежнему остается самым популярным направлением у россиян, в то время как самым быстрорастущим стал Лейпциг, который посетило на 58% больше туристов из России.

Согласно статистике национального туристического офиса Германии, в 2018 году Германию посетили 789,3 тыс. россиян, которые провели в стране 1 млн 895,7 тыс. ночевок. В среднем россияне останавливались на 2,4 ночи.