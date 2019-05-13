Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Популярная в 1960-е годы голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в понедельник в возрасте 97 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на фонд актрисы.

За свою карьеру Дэй снялась более чем в 40 кинолентах и записала свыше 650 песен.

Впервые она снялась в кино в 1948 году в картине режиссера Майкла Кертиса "Роман в открытом море". Также она снималась в фильмах "Интимный разговор" и "Подвинься, дорогая" Майкла Гордона, "Человек, который слишком много знал" Альфреда Хичкока, а последний фильм с ее участием вышел в 1968 году.

Она была награждена "Оскаром", "Грэмми", Президентской медалью свободы и Наградой центра Кеннеди.