Власти Нидерландов прекратят продвижение туризма в стране

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов намерены прекратить продвижение туризма и сосредоточиться на распределении турпотоков из-за чрезмерного наплыва путешественников, сообщает портал DutchNews.

Издание отмечает, что главные достопримечательности, ради которых люди со всего мира едут в Нидерланды, - каналы, тюльпаны, ветряные мельницы - уже не выдерживают наплыва посетителей. В особенности страдает Амстердам, в связи с чем предлагается перераспределить турпотоки в менее загруженные участки страны.

Новая стратегия предполагает продвижение Нидерландов как одного большого мегаполиса со множеством районов, таких как озерная провинция Фрисландия и "дизайнерский" Эйндховен.

Власти страны ожидают, что турпоток в страну к 2030 году вырастет как минимум до 29 млн человек. В 2018 году в страну приехало 19 млн путешественников. Из-за овертуризма страдают местные жители, поэтому правительство ранее уже приняло ряд мер - например, запрет экскурсий по кварталу красных фонарей и демонтаж арт-объекта I Amsterdam.