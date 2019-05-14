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Агент украинской разведки осужден на восемь лет в ЛНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Кировска к восьми годам заключения за сотрудничество со спецслужбами Украины, сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

"В ходе следствия установлено, что данный гражданин, выезжая на территорию, подконтрольную ВСУ, был завербован сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины и за денежное вознаграждение действовал во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Луганской народной республики", - говорится в сообщении МГБ ЛНР.

В нем отмечается, что осужденный житель Кировска "собирал и передавал конфиденциальную информацию для ведения подрывной деятельности Вооруженными силами Украины на территории республики". В частности, по данным МГБ ЛНР, передаваемые украинским спецслужбам сведения касались передвижения военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР с указанием точного места их дислокации.

"По заданию своих кураторов агент ГУР МО Украины должен был устроиться на работу в органы власти на должность, предоставляющую ему возможность, не вызывая подозрений, заниматься сбором сведений о вооруженных силах ЛНР, государственных служащих, предприятиях и учреждениях", - сообщили в пресс-службе МГБ.

Там добавили, что житель Кировска был задержан сотрудниками МГБ ЛНР в ходе мероприятий по выявлению и пресечению деятельности иностранных спецслужб.

В пресс-службе ведомства напомнили, что сотрудничество жителей ЛНР с иностранными спецслужбами грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украина ЛНР

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