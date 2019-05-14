Саудовская Аравия заявила об атаке беспилотников на нефтепровод

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов, следует из информации арабских СМИ.

Предполагается, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

При этом, согласно данным СМИ, серьезного ущерба беспилотники не нанесли. Тем не менее работа крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, была приостановлена.