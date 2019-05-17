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В Швейцарию прибыла рекордная туристическая группа из 12 тысяч китайцев

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рекордная группа из 12 тысяч китайских туристов прибыла в Швейцарию в рамках MICE-поездки (делового туризма), они посетят главные достопримечательности страны, сообщает портал Swissinfo.

"В Швейцарию впервые прибыла группа китайских туристов из 12 тысяч человек. Организатор поездки - американская компания Jeunesse Global, продающая товары для здоровья и красоты, которая решила поощрить таким образом свой китайский персонал", - пишет издание.

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) - область делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Понятие MICE образуют четыре базовых направления: meetings - корпоративные встречи, incentives - поощрительные или мотивационные туры и программы, conferences - конференции, форумы, exhibitions - выставки, фестивали, пресс-туры.

По его данным, это абсолютно рекордная по размеру группа туристов в сфере делового туризма. Она настолько велика, что туристов придется разделить на подгруппы по 4 тысячи человек, чтобы они с комфортом могли посетить главные достопримечательности страны - Рейнский водопад, гору Титлис, а также шопинг-центры в Люцерне, Базеле и Цюрихе.

Предыдущий рекорд по количеству участников в MICE-группе, посетившей Швейцарию, был достигнут в 2011 году - тогда приехало 3,5 тыс. туристов из Индии. При этом обычно подобные группы включают по 25-80 человек.

"Нынешняя поездка китайских туристов - огромное событие для индустрии туризма Швейцарии. Ожидается, что поездка группы туристов из Китая принесет до 14 млн франков ($13,85 млн) дополнительного дохода", - сообщает Swissinfo.

По данным портала, с 2000 по 2018 годы количество ночевок китайских туристов в Швейцарии выросло с 234,5 тысяч до 1,73 миллиона.

Швейцария Китай

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