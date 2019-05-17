Группа островов в Индийском океане оказалась завалена 370 тысячами зубных щеток

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Почти миллион ботинок и более 370 тысяч зубных щеток вынесло на берега Кокосовых островов в Индийском океане, сообщает издание Scientific Reports по итогам исследования, которым руководил специалист Университета Тасмании (Австралия).

Всего на группе из 27 островов, относящихся к Внешним территориям Австралии, было обнаружено 414 миллионов элементов пластикового мусора общим весом около 238 тонн. Среди обнаруженных отходов много одноразовых предметов, например, крышек от бутылок, соломинок для напитков.

В материалах по итогам исследования уточняется, что общие объемы найденного мусора следует брать за минимальное значение, так как специалисты не смогли добраться до некоторых пляжей, а поиски мусора на побережье велись на глубине не более 10 см.

Численность местного населения составляет всего около 500 человек.