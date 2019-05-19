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МИД ОАЭ поддержал идею проведения саммита лидеров арабских стран

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Обострение обстановки в регионе из-за действий Тегерана требует усиления сплоченности и единства арабских стран, говорится в распространенном МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявлении.

В заявлении, которое было опубликовано государственным информационным агентством ОАЭ WAM, приветствуется инициатива короля Саудовской Аравии, который призвал провести экстренный саммит руководителей арабских стран и стран Персидского залива.

МИД ОАЭ, отметил, что саммит должен пройти при "критических обстоятельствах", что связано с приписываемыми Ирану нападениями на саудовские танкеры в ОАЭ и атаками йеменских повстанцев-хуситов на нефтепровод в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова решительно ответить на любое нападение на нее, заявил государственный министр по иностранным делам королевства Адиль аль-Джубейр.

"Королевство Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и не стремится к ней. Она сделает все возможное, чтобы избежать этой войны, но в то же время она подтверждает, что в случае, если противная сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью, защитит себя и свои интересы", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщили саудовские СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудил ситуацию в регионе в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео.

ОАЭ Саудовская Аравия

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