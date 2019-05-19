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Саудовская Аравия пообещала нанести ответный удар в случае нападения на нее

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова решительно ответить на любое нападение на нее, заявил государственный министр по иностранным делам королевства Адиль аль-Джубейр.

На пресс-конференции он обвинил Иран в дестабилизации положения в регионе и нападениях на саудовские танкеры в ОАЭ, подчеркнул, что Саудовская Аравия готова сделать все от нее зависящее, чтобы предотвратить войну.

В то же время, по его словам, Эр-Рияд "ответит со всей силой и решительностью", если другая сторона выберет путь вооруженной конфронтации.

Он призвал мировой сообщество взять на себя ответственность, чтобы не допустить обострения обстановки и вынудить Иран прекратить деятельность, которая ведется в этом направлении.

Как сообщили саудовские СМИ, государственный министр обсудил ситуацию в регионе в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео.

Беседа состоялась вскоре после того, как король Саудовской Аравии Салман выступил с инициативой проведения экстренного саммита лидеров арабских стран и стран Персидского залива в связи с нападением Ирана на танкеры в ОАЭ и атаками йеменских повстанцев-хуситов на нефтяную инфраструктуру королевства.

МИД Ирана в пятницу отверг обвинения в том, что хуситы атаковали с помощью беспилотников саудовский нефтепровод по его указанию.

Саудовская Аравия США

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