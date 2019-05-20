Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом в Британии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Британский принц Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе его грядущего визита в Великобританию в июне, сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что президент США и британский принц встретятся за вечерним чаем в Кларенс-хаус, официальной резиденции Чарльза и его супруги Камиллы Корнуольской. Наиболее вероятной датой встречи Трампа и Чарльза считается 3 июня, первый день визита Трампа в Великобританию.

Тема встречи неизвестна, однако СМИ отмечают диаметрально противоположные позиции Трампа и Чарльза по вопросам окружающей среды. Так, принц Чарльз, активный защитник экологии, во время недавнего карибского тура призывал обратить внимание на проблемы глобального потепления. Трамп, в свою очередь, известен своим скептицизмом по отношению к вопросу изменения климата, он, в частности, вывел США из Парижского климатического соглашения 2015 года.

Трамп уже встречался с принцем Чарльзом в 2005 году во время тура принца в США.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщала, что принц Чарльз, как и его сын принц Уильям, отказался встретиться с Трампом в ходе его визита в Великобританию.

Источник газеты тогда рассказал, что принцы "просто отказались присутствовать". Газета отмечала, что ситуация, в которой королева Великобритании Елизавета II в одиночестве принимает иностранных гостей, очень необычна. Ее супруг принц Филип, который ранее прекратил выполнять королевские обязанности, также не планировал посещать мероприятие в честь визита Трампа, сообщала газета.