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Экс-глава Конституционного суда Украины опротестовал свое увольнение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уволенный с должности судьи Конституционного суда Украины Станислав Шевчук обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании его увольнения незаконным и немедленном восстановлении в должностях судьи и председателя суда.

Об этом Шевчук написал на своей странице в фейсбуке во вторник. По его словам, процесс будет максимально открытым и публичным.

"Я всегда отрыт для общества и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон даст суд", - добавил Шевчук.

Как сообщалось, 14 мая по итогам голосования судей Конституционного суда Шевчук был отправлен в отставку на основании п.3 ст.21 закона "О Конституционном суде Украины".

Согласно п.3 ст.21 закона о Конституционном суде, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

Украина Конституционный суд Станислав Шевчук

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