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Согласованный текст изменений в закон о выборах Рады подготовят к 7 утра среды

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что согласованный текст законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины будет подготовлен до 7 часов утра 22 мая.

"Этот законопроект одобряется международным сообществом, и сейчас он дорабатывается совместно работниками Верховной Рады и администрации президента. Где-то на 7 утра у нас будет текст, и мы будем согласовывать снова-таки с председателем Верховной Рады путь его подачи: или как неотложный от президента, или подписанный всеми или почти всеми лидерами фракций, и внесенный на рассмотрение парламента завтра (22 мая - ИФ) с утра", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Богдан отметил, что изменения будут касаться исключения из закона норм, которые регламентируют мажоритарную составляющую парламентских выборов, и нормы закона, которая уменьшает проходной барьер до 3%.

Украина Владимир Зеленский

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