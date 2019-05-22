Жителю ДНР, причастному к покушению на Гиви, дали 12 лет за шпионаж

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, говорится сообщении на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

Ведомство сообщает, что осужденный осуществлял фото- и видеосъемку административных зданий Донецка, собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники народной милиции ДНР и с помощью мессенджеров передавал эти данные представителям СБУ.

Кроме того, осужденный по заданию СБУ купил сим-карты, которые использовались при организации покушения на Михаила Толстых, известного по позывному "Гиви".

По данным МГБ, мужчина дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами в результате психологического давления при пересечении украинского блокпоста. При этом он принял решение не обращаться в МГБ ДНР добровольно, а начал оказывать содействие СБУ и выполнять поставленные задачи.