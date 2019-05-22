США второй день подряд подняли в воздух истребители из-за Ту-95 в районе Аляски

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Североамериканские военные сообщили, что два дня подряд на этой неделе поднимали в воздух самолеты для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

"Второй день подряд российские самолеты были замечены в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски", - сообщает в твиттере Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В командовании пояснили, что 21 мая четыре истребителя F-22 участвовали в сопровождении самолетов Ту-95 ВКС РФ. В операции также были задействованы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и самолет-заправщик. Российские бомбардировщики покинули зону опознавания, но затем вернулись в нее - уже в сопровождении двух самолетов Су-35.

Самолеты ВКС РФ в течение всего времени оставались в международном воздушном пространстве, отмечают в NORAD.

В командовании напоминают, что в NORAD ежегодно проводят в среднем шесть-семь операций по сопровождению российских самолетов, входящих в зону опознавания противовоздушной обороны с тех пор, как Россия снова стала использовать для патрулирования дальнюю авиацию в 2007 году.

Днем ранее в NORAD сообщили о сопровождении российских Ту-95 близ Аляски 21 мая.

В свою очередь Минобороны РФ в среду сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

"Продолжительность полёта составила около 11 часов", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

По данным военных, "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США".

Накануне Минобороны РФ сообщило, что по этому же маршруту выполнили плановые полёты четыре Ту-95МС, их также "эскортировали" истребители F-22 американских Военно-воздушных сил.

Продолжительность полёта четвёрки Ту-95МС "составила более 12 часов", информировало Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что полёты выполнены без нарушения границ других государств.

"Лётчики Дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полёты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - информирует Минобороны.

Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, по классификации НАТО имеет название Bear - "Медведь". Самолёт предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удалённых районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.