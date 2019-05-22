Партия Зеленского выбрала либертарианство своей идеологией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Основой идеологии украинской партии "Слуга народа", которая впервые будет участвовать в парламентских выборах в 2019 году, является либертарианство, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

"В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. (...) Мы с этого начали формировать наши с ним (Зеленским - ИФ) отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями", - сказал Стефанчук в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в среду.

По его словам, "основная миссия (партии - ИФ) - сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места".

"Мы боремся за то, что предлагаем новую модель отношений на Украине... Стоит вопрос, чтобы предложить новое качество политики - открытой, ответственной и понятной. Здесь мы используем вещи, о которых говорим - и диджитализация, и открытое общество", - пояснил представитель Зеленского.

Одной из задач "Слуги народа" он назвал систематизацию законодательства.

Также планируется заменить неработающую систему петиций "реальным влиянием народного вето" с помощью IT-технологий. "Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами", - сказал Стефанчук, отметив, что обеспечить мобильной техникой избирателей за счет госбюджета выгоднее, чем проводить "бумажные процедуры голосования, существующие по методичкам XVIII века".

По словам Стефанчука, вопрос первой пятерки и первого места в партийном списке пока не обсуждался, но допустил, что она будет формироваться "по представительскому принципу, а дальше будет влиять и комплексный отбор".

На вопрос о представителях бизнесмена Игоря Коломойского в партии он ответил, что лично не знает таковых. "Это вопрос, над которым мы будем думать. Мы исповедуем принципы прозрачности и будем благодарны, если вы, представители СМИ, скажете нам о предохранителях, которые позволят не потерять уровень народного доверия", - сказал Стефанчук.

На вопрос о шансах старых политиков попасть в список "Слуги народа" Стефанчук ответил: "Принцип, который Владимир (Зеленский - ИФ) заявлял с самого начала, лучше кому-то дать первый шанс, чем восьмой шанс - политическим трупам".

"Слуга народа" - украинская политическая партия, ранее носила название "Партия решительных перемен". Официальная регистрация состоялась 2 декабря 2017 года. Организация названа одним именем с комедийным сериалом 2015-2019 годов и фильмом 2016 года "Слуга народа". От партии "Слуга народа" был выдвинут победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.

Руслан Стефанчук (1975 г.р.) - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, адвокат. Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии "Слуга народа" и отвечает за разработку законопроектов.