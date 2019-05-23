102-летнюю француженку заподозрили в убийстве 92-летней соседки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве соседки по дому престарелых, сообщает "би-би-си".

По данным местной прокуратуры, предполагаемая убийца созналась одному из сотрудников учреждения, что она кого-то убила.

Сейчас подозреваемая находится в психиатрической лечебнице. Проводятся тесты, которые должны установить, может ли пожилая женщина нести ответственность за свои действия.

Жертву нашли в ее собственной постели со множественными повреждениями лица и головы. Вскрытие показало, что причиной смерти стало удушение и черепно-мозговая травма.