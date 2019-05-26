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Зеленский пообещал сделать все возможное для творческой реализации украинцев

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения авиаконструктора Игоря Сикорского пообещал сделать все возможное для творческой реализации украинцев.

"Сегодня был насыщенный событиями день. Но о юбилее, который отмечается везде, где создают и поднимают в небо вертолеты нельзя забывать. Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетный отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Президент Украины пообещал сделать все от него зависящее, чтобы Украина стала "базой для дальнейшего покорения мира".

"И поэтому я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - отметил Зеленский.

Украина Владимир Зеленский

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