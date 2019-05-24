Главе новой украинской церкви не удалось убедить Филарета в прекращении работу УПЦ КП

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Филарет Денисенко, "почетный патриарх" новой церкви Украины (ПЦУ) не изменил своего мнения относительно деятельности этой структуры, сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В последнее время Филарет неоднократно заявлял что самопровозглашенный Киевский патриархат продолжает существовать и что он не намерен выполнять три условия томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом: условия по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

"Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют те силы, которые влились (в ПЦУ), - антиукраинские и московские - и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал Филарет после заседания Священного Синода ПЦУ в Киеве.

Епифаний заявил, что на синоде все старались переубедить патриарха Филарета, что КП лег в основу ПЦУ, но "все увидели, что патриарх Филарет, к сожалению, остается уверенным в своих мыслях".

"Двоевластия в церкви как такового нет", - заверил митрополит Епифаний.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии.