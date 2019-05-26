FT узнала о переговорах Fiat Chrysler и Renault о партнерстве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Автомобилестроительные корпорации Fiat Chrysler Automobiles и Renault SA ведут переговоры о широком партнерстве, частью которого может стать объединение значительных сегментов бизнеса, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Нет гарантий, что соглашение между сторонами будет достигнуто. Однако, если это произойдет, то уже в ближайшее время, говорят источники.

Две компании обсуждают, в частности, объединение платформ для инженерных ресурсов.

Одним из вероятных исходов может стать присоединение Fiat Chrysler к альянсу Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors, что должно сгладить противоречия, обострившиеся после ареста в конце прошлого года Карлоса Гона, бывшего главы Renault и Nissan.

Капитализация Fiat Chrysler составляет $20 млрд, Renault - около $17 млрд. Готовность двух компаний к решительным шагам связана с вызовами, стоящими сегодня перед мировой автомобильной промышленностью, которая переходит к принципиально новым технологиям.