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Спикер парламента Южной Кореи посетит РФ и выступит в Совфеде

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан намерен в ходе начинающегося визита в Россию призвать российских парламентариев сыграть активную роль в деле продолжения диалога между КНДР и США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Мун Хи Сан отбывает с трехдневным визитом в Россию и три балтийских республики, отмечается в сообщении.

В ходе пребывания в РФ запланированы его встречи с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также выступление в среду в Совете Федерации.

После визита в Россию спикер южнокорейского парламента должен посетить Латвию, Литву и Эстонию, где планирует встретиться с руководством трех республик, отмечает Yonhap.

Южная Корея Россия

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