ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы распространила во вторник доклад об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, в котором обратилась к властям России с призывом вновь начать расследование.

"Ассамблея призывает российские власти возобновить и продолжить расследование убийства (Немцова - ИФ)", - отмечается в документе.

Ожидается, что доклад будет рассмотрен Парламентской ассамблеей 27 июня.

В нем содержатся призывы к принятию дополнительных мер в рамках возобновленного расследования. Речь идет о поиске других, ранее неизученных записей с камер наблюдения и о допросе свидетелей, которые могли бы предоставить новую информацию. В частности, Федеральная служба охраны РФ ранее заявила об отсутствии видеозаписей с камер, поскольку они не были направлены на место преступления, отмечается в документе.

Кроме того, в докладе изложены уже известные факты относительно убийства Немцова, а также показания осужденного Заура Дадаева. При этом уточняется, что в рамках расследования, проведенного российскими властями, содержится множество противоречий и несоответствий.

"Это (противоречия - ИФ) поднимает вопрос об эффективности проведенного расследования и о достоверности версии событий, которые были изложены в вердикте суда", - говорится в докладе Парламентской ассамблеи.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы.

29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. 13 июля 2017 года они были приговорены к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей каждый. 10 октября 2017 Верховный суд отменил штраф, в остальном оставив приговор без изменения.