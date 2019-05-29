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В Иране отказались от разработки ядерного оружия по религиозным соображениям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, так как это сопряжено с большими расходами и противоречит религиозным убеждениям, заявил в среду руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

"Некоторые говорили, что мы будем создавать ядерное оружие, но никогда не будем его использовать! Это неверно! Потому что это множество бесполезных расходов, и враг знает, что мы его не используем", - написал он в твиттере.

По словам иранского лидера, у Ирана есть технологические возможности для получения ядерного оружия, но он не станет его разрабатывать по религиозным соображениям.

"Наши научные и технологические возможности в области ядерных исследований находятся на высоком уровне, но мы не будем разрабатывать ядерное оружие. Не из-за США, а потому, что мы считаем, что это запрещено религией", - отметил он.

В среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Ирану нет смысла выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), кроме как для возобновления работы над ядерным оружием.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

Накануне официальный представитель Высшего совета национальной безопасности Кейван Хосрави заявил, что Тегеран будет постепенно сворачивать объем обязательств в рамках СВПД, пока не нормализуются экспорт иранской нефти и банковские связи республики.

Иран СВПД США

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