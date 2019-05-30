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Падение автопроизводства в Великобритании в апреле стало рекордным за 10 лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в апреле рухнул на 44,5% относительно того же месяца прошлого года, поскольку компании приостанавливали производство из-за первоначально запланированного на 28 марта окончания выхода страны из Европейского союза (Brexit).

По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце в стране было выпущено 70,971 тыс. машин против 127,97 тыс. годом ранее. Падение стало рекордным со времен финансового кризиса десять лет назад.

В феврале производство машин снизилось на 15%, в марте - на 13%. С начала текущего года в стране было выпущено 441,26 тыс. автомобилей, что на 22,4% ниже показателя за аналогичный период 2018 года.

Обычно автопроизводители проводят остановку производства и уходят на каникулы в летние месяцы, однако в этот раз многие крупные компании перенесли это на более ранние сроки. В их число вошли Jaguar Land Rover, BMW и Peugeot, сообщает The Guardian.

В целом в Европе в апреле падение продаж автомобилей было отмечено по итогам восьмого месяца подряд, в том числе из-за слабого спроса в Великобритании, обусловленного Brexit.

По прогнозу исследовательской фирмы AutiAnalysis, по итогам всего 2019 года производство машин в Британии может упасть примерно на 11%.

На долю автомобильной промышленности приходится около 9% общего объёма производства Великобритании, пятой по величине экономики мира.

Великобритания

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