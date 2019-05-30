В Эквадоре не стали освобождать под залог связанного с Ассанжем шведского хакера

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Суд в Эквадоре отказал в освобождении под залог шведа, предположительно, связанного с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, сообщают западные СМИ.

36-летний швед Ола Бини был задержан в апреле этого года в аэропорту Кито, откуда собирался улететь в Японию. Эквадорские власти обвиняют Бини в подготовке хакерской атаки на компьютерные системы в стране.

В суде отметили, что мужчина отказался сотрудничать со следствием, и по этой причине пока не удалось оценить, какой ущерб могла нанести его хакерская деятельность.

По данным следователей, обвиняемый занимался разработкой программного обеспечения. Он работал в Кито для "Центра цифровой автономии" - группы, базирующейся в Эквадоре и Испании, сосредоточенной на вопросах конфиденциальности, безопасности и криптографии.

По сообщениям СМИ, он был близким соратником основателя WikiLeaks.

Новые обвинения

Судебные власти США в мае объявили о решении предъявить Ассанжу дополнительные обвинения по еще 17 пунктам. Все новые обвинения связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Кроме того, американские власти обвиняют Ассанжа в нарушении "Закона о шпионаже" от 1917 года.

Американский "Закон о шпионаже" предусматривает ответственность за передачу информации оборонного значения, которая способна нанести ущерб США либо предоставить определенное преимущество иностранному государству или третьим лицам, у которых не должно быть доступа к подобным данным.

Специалисты, трактуя используемые в законе понятия, отмечают, что закон не делает различий между классическим шпионажем со стороны иностранных агентов и разоблачениями путем предания гласности секретной информации в СМИ. Именно по этой причине власти США настолько охотно прибегают к использованию "Закона о шпионаже", считают юристы.

По каждому из пунктов обвинений, предъявленных Ассанжу, ему грозит по 10 лет тюрьмы. С учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить в общей сложности к 175 годам тюремного заключения.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.