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Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьер-министра

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьер-министра
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс-конференции, на которой он объявил о решении подать в отставку
Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада в четверг не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за соответствующее постановление № 10341 проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых для принятия решения.

После голосования Гройсман заявил, что его решение об отставке не было эмоциональным, и он не пытался переложить ответственность на других. В то же время премьер посетовал на необоснованную критику правительства депутатами во время своих выступлений перед голосованием. В то же время, он отметил, что уважает решение Рады.

Сразу после инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Гройсмана уйти в отставку. Через четыре дня заявление об отставке премьера поступило в Раду. Гройсман заявил, что "президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы".

Владимир Гройсман Украина

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