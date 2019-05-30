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В Луганске сообщили о ликвидации трех украинских диверсантов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и четверо ранены при попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Всего в этой провальной диверсионной вылазке командир 54-й бригады (полковник Майстренко - ИФ) потерял трое убитыми и четверо ранеными", - сказал Осадчий в четверг журналистам.

По его словам, бой произошел накануне.

Ранее начальник пресс-службы военного ведомства ЛНР сообщал, что подразделения Народной милиции 29 мая отразили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию самопровозглашенной республики.

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