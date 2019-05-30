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Признанный виновным в растратах замглавы Минтранса Италии ушел в отставку

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра транспорта Италии, член партии "Лига" Эдоардо Рикси ушел в отставку после того, как суд Генуи признал его виновным в растратах бюджетных средств, сообщает в четверг итальянская газета "Локаль".

"Я уже подал (вице-премьеру Италии - ИФ) Маттео Сальвини заявление об отставке", - приводит издание слова министра.

Позднее Сальвини заявил, что принял его отставку.

Ранее в четверг перед судом Генуи предстали замминистра транспорта Италии Эдоардо Рикси, а также 19 действующих и бывших чиновников.

Суд признал Рикси виновным в том, что он тратил бюджетные средства в личных целях в период с 2010 по 2012 годы, а также дал возможность подчиненным незаконно распоряжаться государственными денежными средствами.

Министр приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в размере 50 тыс. евро. Он планирует подать апелляцию в вышестоящий судебный орган.

Италия

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