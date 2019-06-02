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Неймар заявил о вымогательстве на фоне обвинений в изнасиловании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и экс-капитан сборной Бразилии Неймар отвергает обвинения в изнасиловании, сообщается на официальном сайте спортсмена.

Согласно опубликованному заявлению, Неймар был удивлен новостями об обвинениях в свой адрес, однако его адвокаты были готовы к подобному развитию событий. Сообщается, что футболист несколько дней назад подвергся попытке вымогательства со стороны адвоката предполагаемой жертвы.

В команде Неймара отметили, что полиции будут представлены свидетельства незаконных действий адвоката и невиновности футболиста в изнасиловании.

Ранее в субботу бразильское издание UOL сообщило, что Неймара обвинили в изнасиловании. Женщина обратилась с заявлением в полицию бразильского города Санту-Амару и сообщила, что преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста после знакомства с ним в инстаграме. 17 мая она вернулась в Бразилию, но долгое время не решалась обратиться в органы правопорядка.

Если информация, указанная в заявлении, не подтвердится, женщине может грозить встречное обвинение за клевету.

Сейчас футболист находится в Бразилии, на тренировочной базе сборной страны, где готовится к "Кубку Америки" - континентальному первенству.

Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в августе 2017 года. Парижскому клубу пришлось заплатить за него 222 млн евро, что стало мировым трансферным рекордом.

Пари Сен-Жермен Неймар

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