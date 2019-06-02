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Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Неймар
Фото: Reuters

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и экс-капитана сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании, сообщило в субботу бразильское издание UOL.

Заявление от женщины, чье имя не раскрывается, было зарегистрировано в бразильском городе Санту-Амару. Пострадавшая утверждает, что преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым они познакомились в инстаграме. 17 мая она вернулась в Бразилию, но долгое время не решалась обратиться в органы правопорядка.

В полиции подтвердили факт обращения, но не прокомментировали его. Представители Неймара сказали, что они не были в курсе этих обвинений.

Если информация, указанная в заявлении, не подтвердится, женщине может грозить встречное обвинение за клевету.

Сейчас футболист находится в Бразилии, на тренировочной базе сборной страны, где готовится к "Кубку Америки" - континентальному первенству.

Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в августе 2017 года. Парижскому клубу пришлось заплатить за него за 222 млн евро, что стало мировым трансферным рекордом.

Неймар Бразилия

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