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Харьковская полиция открыла дело о сносе бюста Жукова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Полиция открыла уголовные производства после сноса бюста маршала СССР Георгия Жукова во время пикетирования радикалами объединительного съезда партии "Доверяй делам" в Харькове в воскресенье.

Во время акции группа активистов не только снесла бюст маршала Жукова, но и распылила слезоточивый газ в толпу, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Там отметили, что трое сотрудников полиции получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Уголовные производства возбуждены по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, в воскресенье днем группа активистов из радикальных и националистических организаций, пикетировавших съезд партии "Доверяй делам", устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукова, находившийся в нескольких сотнях метров от места проведения съезда.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Видродження".

Украина

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