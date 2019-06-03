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Россия начала обсуждать новые поставки военной продукции в Колумбию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва и Богота обсуждают новые поставки российской военной продукции в Колумбию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсудили положение дел и в этой области, включая ход обслуживания авиационной техники, которая была поставлена ранее нашей страной в соответствии с подписанными контрактами, и включая перспективы новых поставок продукции военного назначения из РФ в Колумбию", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с колумбийским коллегой.

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Министр напомнил, что в рамках межправительственной комиссии действует рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству.

По словам Лаврова, у РФ и Колумбии много перспективных торгово-инвестиционных проектов, над которыми идет работа. В частности, отметил министр, речь идет о проектах в сфере энергетики, нефтедобычи, автомобильной промышленности, железнодорожного машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики и в сфере высоких технологий.

Лавров подчеркнул, что стороны договорились способствовать их практической реализации.

Колумбия Россия

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