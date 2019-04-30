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Президент Колумбии призвал военных в Венесуэле поддержать Гуайдо

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что венесуэльские военные и народ должны поддержать лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.

"Мы призвали военных и народ Венесуэлы занять правильную сторону, отвергнуть диктатуру и узурпацию власти со стороны Мадуро, сплотиться для достижения свободы, демократии и восстановления страны под руководством Национальной ассамблеи и президента Гуайдо", - написал Дуке в твиттере во вторник.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса уже обвинил Колумбию в новой попытке добиться, поддержав Гуайдо, смены власти в Каракасе.

Ранее венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие, готовые помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.

Сразу после публикации видео Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства Между тем, армия Венесуэлы, судя по заявлению министра обороны Владимира Падрино Лопеса, осталась на стороне МадуроРоссийские политики расценивают происходящие события как попытку госпереворота
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Венесуэла Хуан Гуайдо Колумбия Иван Дуке

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