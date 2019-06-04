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Палата представителей намерена обвинить генпрокурора США в неуважении к Конгрессу

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США планирует проголосовать на следующей неделе за то, чтобы обвинить генпрокурора США Уильяма Барра в неуважении, сообщает The Hill.

Издание, ссылаясь на ряд источников среди демократов, отмечает, что голосование состоится 11 июня.

Палата представителей считает, что Барр неоднократно игнорировал вызовы в конгресс для дачи показаний и отказался предоставить запрошенные законодателями документы, связанные, в том числе с "российским расследованием" спецпрокурора Роберта Мюллера.

В частности, глава юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер требовал от Барра до 6 мая предоставить полную версию доклада Мюллера о расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Неуважение к Конгрессу в США приравнивается к неуважению к суду и может повлечь арест.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

США Уильям Барр

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