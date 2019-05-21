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Генпрокурор США заявляет, что защищает президентство, а не лично Трампа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Уильям Барр считает, что его задача - защищать исполнительную власть, сообщил он в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник.

"Я чувствовал, что правила меняются, чтобы навредить Трампу, и я думал, что это наносит ущерб президентству в долгосрочной перспективе", - заявил Барр.

По его словам, именно вера в исполнительную власть заставила его снова занять должность генерального прокурора.

"На каждом серьезном этапе президентство делало то, что должно было делать, то есть обеспечивало руководство и управление", - отметил генпрокурор США.

"Если вы уничтожите президентство и сделаете его мальчиком на побегушках для Конгресса, мы станем гораздо более слабой и разделенной нацией", - считает он.

Ранее газета New York Times сообщила, что Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году. По данным двух осведомленных источников издания, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера. Однако конгрессмены-демократы остались недовольны показаниями Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Мюллера. Позже генпрокурор отказался участвовать в слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей США. После чего члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать обвинить генпрокурора страны в неуважении к Конгрессу.

Американские СМИ отмечают, что обвинение в неуважении к Конгрессу позволит конгрессменам вызывать свидетелей для дачи показаний и запрашивать различные документы.

США Дональд Трамп Уильям Барр

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