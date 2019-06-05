Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Больше трети граждан Украины пока не смогли оценить его деятельность в качестве главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Половина граждан Украины довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, такие данные опроса приводит социологическая группа "Рейтинг".

Согласно его результатам, 50% опрошенных довольны работой главы государства, не довольны ею - 11%, а 39% еще не смогли оценить работу Зеленского.

Также 34% респондентов считают, что Украина движется в правильном направлении, в то время как 37% опрошенных имеют противоположное мнение, еще 29% - не определились.

"Динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается, начиная с начала года. Относительно больше тех, кто имеет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди жителей центра и юга страны и молодых респондентов, в том числе, избирателей партии "Слуга народа", - говорится в пресс-релизе "Рейтинга".

Деятельностью главы украинского правительства Владимира Гройсмана довольны 19% респондентов, не довольны - 76%. Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных.

Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране. "Лишь 4% выступают за стабилизацию ситуации, 5% - за возвращение в прошлое", - отмечает "Рейтинг".

Больше половины украинцев поддерживают вступление страны в Европейский союз и НАТО. Согласно опросу, за интеграцию в ЕС выступают: 62% граждан, (22% - против), за членство в НАТО - 53% (31% - против).

Опрос проводился 29 мая - 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность - не больше 2,2%.