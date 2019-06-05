Еврокомиссия собралась оштрафовать Италию из-за сильно выросшего госдолга

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия может оштрафовать Италию за недостаточные меры по сокращению госдолга, говорится в обнародованном в среду отчете ЕК.

"Мы пришли к выводу, что процедура, связанная с чрезмерным дефицитом и долгом, оправдана для Италии", - сказал журналистам вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В случае, если итогом процедуры будет решение о штрафе, он может составить до 3,5 млрд евро.

Данный отчет подготавливается ЕК автоматически в случае, если дефицит годового бюджета какой-либо страны ЕС превышает 3% ВВП, или если общая сумма госдолга превышает 60% ее ВВП.

Италия в 2018 году добилась соответствия первому критерию (дефицит ее бюджета снизился до 2,1% ВВП с 2,4% ВВП в 2017 году), однако серьезно отстает по второму - размер итальянского госдолга вырос до 132,2% ВВП с 121,4% ВВП.

По прогнозам правительства Италии, соотношение госдолга страны к ВВП в 2019 году увеличится незначительно, до 132,6%. Однако Еврокомиссия ожидает, что повышение будет более заметным - до 133,7% в 2019 году и до 135,2% в 2020 году.

"Госдолг Италии остается существенным риском для стабильности ее экономики", - отмечается в документе ЕК.