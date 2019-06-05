Поиск

Американцы стали меньше бояться России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число американцев, которые видят в России серьезную угрозу для США, уменьшается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала CNN.

Согласно данным опроса, Россию в качестве "очень серьезной" или "умеренно серьезной" угрозы рассматривают 65% американцев. Годом ранее, согласно результатам аналогичного опроса, этот показатель составлял 78%. Таким образом, он снизился на более чем 10 процентных пунктов.

Между тем, 70% респондентов считают, что КНДР представляет для них "очень серьезную" или "умеренно серьезную" угрозу. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2015 года. Для сравнения, в мае прошлого года 80% жителей США видели угрозу со стороны Северной Кореи.

Данные опроса свидетельствуют, что 66% видят серьезную угрозу со стороны Ирана. В 2018 году этот показатель составлял 75%. Кроме того, 65% опрошенных назвали Китай либо "очень серьезной", либо "умеренно серьезной" угрозой для США.

Опрос проводился с 28 по 31 мая. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

США Россия

Новости

Кубинский бизнес спрогнозировал многомиллионные потери от санкций США

Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года

Парламент Таиланда переизбрал премьером лидера переворота 2014 года

Что произошло за день: среда, 5 июня

Россия и Китай решили вместе противостоять валютному шантажу

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе

Си Цзиньпин предложил России защищать мир вместе
Война санкций

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

В Раде начали собирать подписи за отставку главы МВД Украины из-за убийства ребенка

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');