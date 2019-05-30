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Слушания об экстрадиции Ассанжа в США перенесли из-за его плохого самочувствия

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следующие слушания в Лондоне по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США назначены на 12 июня, сообщили западные СМИ.

Изначально судебное заседание по этому делу было запланировано на четверг. Ожидалось, что Ассанж примет в нем участие по видеосвязи. Однако адвокат сообщил в суде, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет участвовать в слушаниях даже посредством видеотрансляции.

В итоге, несмотря на отсутствие основателя WikiLeaks, слушания в четверг все-таки состоялись, однако продлились всего несколько минут.

Судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Эмма Арбутнот отметила, что если в этом будет необходимость, не исключено проведение следующих слушаний непосредственно в тюрьме Белмарш, в которой находится Ассанж. "Возможно, для всех будет удобнее, если они состоятся там", - приводит издание The Independent слова Арбутнот.

Ранее основателя WikiLeaks перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Великобритании. В начале месяца его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

В то же время прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по делу об изнасиловании. Предварительное расследование было прекращено в мае 2017 года.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США. Позднее судебные власти США решили предъявить основателю Wikileaks дополнительные обвинения еще по 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае экстрадиции из Великобритании. По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. С учетом выдвинутых ранее обвинений Ассанжа в худшем случае могут приговорить в общей сложности к 175 годам тюремного заключения.

Джулиан Ассанж Великобритания

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